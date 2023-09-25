Дуда очолив рейтинг довіри поляків після тримісячної перерви – опитування
Чинний президент Польщі Анджей Дуда повернувся на перше місце у рейтингу довіри до публічних осіб після тримісячної перерви.
У вересні йому довіряли 44,1% респондентів (28,4% – однозначно, 15,7% – скоріше так), свідчать результати опитування IBRiS для видання Onet. Тобто у порівнянні з серпнем – зростання на 5,6%.
Водночас негативно сприймають політика 48,3% опитаних поляків, ще 7,6% – мають нейтральну думку.
Друге місце у рейтингу дісталося меру Варшави Рафалу Тшасковському, якому довіряють 38,7% респондентів (17,4% – точно, 21,3% – скоріше так), що на 0,1% менше, ніж у серпні. Окрім того, про недовіру політику заявили 42,3% опитаних, ще 18,2% ставляться до нього нейтрально.
Трійку лідерів замикає прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. За даними останнього опитування, він отримав підтримку 36,7% респондентів, тобто за місяць зростання на 4,4%. Ще 55,4% заявили про недовіру та 7,3% ставляться до глави уряду нейтрально.
У Польщі 15 жовтня відбудуться парламентські вибори. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.
Джерело: Onet
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