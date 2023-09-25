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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Проти Оніксів немає засобів ураження, але протидіяти можна – Ігнат

Юрій Ігнат

Протикорабельні ракети Онікс, які окупанти вночі 25 вересня використали під час удару по Одещині, неможливо збивати існуючими засобами протиповітряної оборони, але протидіяти їм можна.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Вони хоч і протикорабельні, певна протидія ведеться. Далеко не завжди вони долітають до своїх цілей саме через протидію цим ракетам, – пояснив він.

За його словами, дальність ураження Онікса обмежена – 600 км на великій висоті, а коли вона притискається до води (коли її фактично неможливо знищити), пролітає близько 300 км.

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Які запаси цих ракет у росіян, Ігнат не зміг сказати, переадресувавши це питання українській розвідці.

Щодо сьогоднішньої комбінованої атаки з використанням Шахедів, Калібрів та Оніксів, він вважає, що наша ППО відпрацювала бездоганно, оскільки збито 11 із 12 крилатих ракет та усі дрони.

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Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Одеська область, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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