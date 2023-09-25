РФ більше не отримуватиме авторські виплати з України: суд ухвалив рішення

З України припиниться відтік роялті та платежів за авторські права до Росії. Верховний суд визнав недійсною угоду з російським правовласником ТОВ ОЛЛ Мюзік Паблішинг, з якою взаємодіяло українське підприємство Світова музика.

Компанія заявляла себе власником прав на музичні твори на території України великої кількості виконавців (зокрема музичний каталог Kobalt Music). Постанову ВС України вже оприлюднено у реєстрі.

Українська радіостанція Хіт FM фактично зупинила спробу цих двох підприємств стягувати кошти з вітчизняних радіомовників на користь російської компанії.

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Ринок позитивно відреагував на справедливе та цілком логічне рішення суду, оскільки це унеможливило опосередковане вимивання коштів на спонсорування війни Росії проти нашої держави.

Подібну справу, але вже за позовом радіостанції Мелодія FM, Верховний суд розглядатиме 27 вересня.

Її директорка Тетяна Фролова висловила сподівання, що цього разу суд також ухвалить “єдино вірне та справедливе рішення на користь української радіостанції”.

– Не можна дозволяти побічно російським компаніям виводити кошти з України, – наголосила вона.

В Україні пропонують запровадити штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях. Відповідний законопроєкт №9547 зареєстровано у Верховній Раді на початку серпня цього року.

Джерело : Обозреватель

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