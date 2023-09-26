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Валерій Савицький, редактор стрічки

Спочатку зґвалтував: вбивцею школярки у П’ятихатках виявився батько 5 дітей

Зґвалтування жінки
Фото: Depositphotos

У місті П’ятихатки Дніпропетровської області 5 вересня в кущах знайшли тіло 16-річної Єлизавети Головні. Слідство встановило, що нападник спочатку зґвалтував школярку, а потім її задушив.

Подробиці моторошного злочину розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, перед вбивством 16-річна Єлизавета Головня святкувала з однокласниками початок нового навчального року. Школярка навчалася в 11 класі та була єдиною дитиною в сім’ї.

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У трагічну ніч дівчина поверталася додому. 5 вересня близько опівночі її побачив місцевий 46-річний чоловік і почав переслідувати. Зловмисник затиснув рота потерпілій і силою затягнув її до закинутої місцевості. Опісля він зґвалтував і задушив Єлизавету.

Ігор Клименко зазначив, що від моменту виявлення тіла дівчини, розкриттям справи займалися понад 150 поліцейських. Вони опитали майже усіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокій розправі 24 вересня. Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Підозрюваним виявився 46-річний батько п’ятьох дітей. Наймолодшій його дитині 5 років, а найстарша є однолітком загиблої.

Клименко зазначив, що після вчинення злочину чоловік намагався сховатися від правосуддя за кордоном у надії, що згодом пошуки вщухнуть. Злочинця знайшли на 18-ту добу розшукових дій. Експертиза підтвердила його провину, а сам затриманий зізнався у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Києві суд арештував 51-річного чоловіка за підозрою у жорстокому побитті та зґвалтуванні жінки.

В Одеській області чоловік зґвалтував свою 10-річну родичку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Ігор Клименко
Ігор Клименко, Вбивство, Зґвалтування, МВС
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