США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми
Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.
Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.
Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.
Угода передбачає:
- відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України;
- встановлення магістральних автотрансформаторів;
- посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;
- встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);
- впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електро-і та теплоенергетиці;
- посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.
Також меморандумом передбачена співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики та захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, зокрема фізичний антидроновий та антиракетний захист, кібербезпека тощо.
Угода передбачає виділення $522 млн на зміцнення української енергосистеми, з яких 100 млн – за виконання певних умов.
Умовами для надання $100 млн є:
- затвердження нового статуту і створення наглядової ради ГТС України – до 30 жовтня 2023;
- прогрес у виконанні плану корпоратизації Енергоатому (початок конкурсної процедури на обрання членів наглядової ради НАЕК Енергоатом – до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ Енергоатом – до 31 грудня 2023 року);
- НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.
Меморандум за своїм характером не є угодою, що зобов’язує.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк