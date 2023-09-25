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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми

Вашингтон, США
Фото: Pixabay

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.

Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.

Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.

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Угода передбачає:

  • відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України;
  • встановлення магістральних автотрансформаторів;
  • посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;
  • встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);
  • впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електро-і та теплоенергетиці;
  • посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.

Також меморандумом передбачена співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики та захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, зокрема фізичний антидроновий та антиракетний захист, кібербезпека тощо.

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Угода передбачає виділення $522 млн на зміцнення української енергосистеми, з яких 100 млн – за виконання певних умов.

Умовами для надання $100 млн є:

  • затвердження нового статуту і створення наглядової ради ГТС України – до 30 жовтня 2023;
  • прогрес у виконанні плану корпоратизації Енергоатому (початок конкурсної процедури на обрання членів наглядової ради НАЕК Енергоатом – до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ Енергоатом – до 31 грудня 2023 року);
  • НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Меморандум за своїм характером не є угодою, що зобов’язує.

Енергетика, Меморандум, США-Україна
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