США нададуть Україні $522 млн на зміцнення енергосистеми

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні $522 млн на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми, а також на розвиток енергогенерації.

Як повідомляється на сайті посольства США в Україні, відповідний меморандум підписали уряди обох держав.

Цей меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору на сучасний та диверсифікований.

Зараз дивляться

Угода передбачає:

відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України;

встановлення магістральних автотрансформаторів;

посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;

встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);

впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електро-і та теплоенергетиці;

посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.

Також меморандумом передбачена співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики та захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, зокрема фізичний антидроновий та антиракетний захист, кібербезпека тощо.

Угода передбачає виділення $522 млн на зміцнення української енергосистеми, з яких 100 млн – за виконання певних умов.

Умовами для надання $100 млн є:

затвердження нового статуту і створення наглядової ради ГТС України – до 30 жовтня 2023;

прогрес у виконанні плану корпоратизації Енергоатому (початок конкурсної процедури на обрання членів наглядової ради НАЕК Енергоатом – до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ Енергоатом – до 31 грудня 2023 року);

НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Меморандум за своїм характером не є угодою, що зобов’язує.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.