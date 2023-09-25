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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ

Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Фото: СБУ

На Харківщині працювала агентурна мережа Головного управління генштабу ЗС РФ, яка збирала дані про переміщення та дислокацію українських Сил оборони і коригувала ворожі удари по Харкову. Кіберфахівці СБУ нейтралізували агентурну мережу ГРУ.

Зловмисники збирали розвіддані про геолокацію укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки ЗСУ, зокрема залізничним транспортом.

Крім того, російські агенти збирали компромати на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях Харківської області. Найбільше ворожу розвідку цікавили чинні посадовці місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

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Також російські агенти відстежували та звітували про наслідки повітряних ударів по Харкову.

Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання.

Керував групою зрадників колишній місцевий житель, який на початку війни втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили завдання створити агентурну мережу у Харкові.

До складу угруповання увійшли четверо його знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ
Збирали компромат та звітували про прильоти: на Харківщини затримали агентів ГРУ

Для збору інформації агенти об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони та адреси російських повітряних ударів. Зібрані відомості переправляли керівнику групи до РФ, а той своєму куратору з ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, ГРУ, СБУ
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