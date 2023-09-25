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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили дві ворожі РСЗВ та стільки ж засобів ППО ‒ Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 420 російських окупантів та спалили 72 одиниці ворожого озброєння.

Втрати РФ на 25 вересня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 276 270 (+420) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 4 667 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8 927 (+13) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 6 260 (+27) од,
  • РСЗВ / MLRS – 791 (+2) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 533 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4 895 (+7),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 518 (+0),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 746 (+12) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 918 (+4).

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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