Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили дві ворожі РСЗВ та стільки ж засобів ППО ‒ Генштаб
Упродовж доби українські захисники знищили 420 російських окупантів та спалили 72 одиниці ворожого озброєння.
Втрати РФ на 25 вересня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 276 270 (+420) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4 667 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8 927 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6 260 (+27) од,
- РСЗВ / MLRS – 791 (+2) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 533 (+2) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4 895 (+7),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 518 (+0),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 746 (+12) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 918 (+4).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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