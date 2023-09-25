ЗСУ за добу знищили дві ворожі РСЗВ та стільки ж засобів ППО ‒ Генштаб

Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

24 Вересня, 12:02

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