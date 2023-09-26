Abrams для України: експерт пояснив, скільки танків могли б змінити хід війни

Отримання від Сполучених Штатів 31 танка Abrams радикально не змінить ситуацію на фронті в Україні. Для цього потрібні сотні одиниць цієї техніки.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону Єдині новини.

– 31 машина не зламає хід війни, треба бути тверезими і адекватними. Це танковий батальйон, – зазначив він.

За словами експерта, в історії були випадки, коли невеликою кількістю танків вдавалося змінити ситуацію на фронті, але вони рідкісні.

Зараз дивляться

– Для того, щоб дійсно бронекулаками ламати серйозну оборону, потрібна дивізія. Танкова бригада – це 94 танки, танкова дивізія – це понад 300 танків, – уточнив Черник.

Водночас він звернув увагу, що за 1,5 роки повномасштабної війни союзники в сукупності надали Україні понад 6,5 тис. одиниць броньованої техніки різних видів. Експерт наголосив, що “це неймовірно багато”.

Для порівняння, під час Другої світової війни, в межах першого лендлізу від США Радянський Союз отримав трохи більше ніж 12 тис. одиниць бронетехніки.

Петро Черник додав, що бойові танки Abrams мають прекрасну броню, будуть берегти життя екіпажу і піхоти на полі бою. Однак Україна отримає їх “не в тій кількості, щоб змінити правила гри”.

– От кілька сотень змінили б, – заявив військовий експерт.

Черник пояснив, що танки зараз не працюють у режимі танкових дуелей, цього на фронті “практично немає, за рідкісними випадками”. Вони застосовуються для підтримки піхоти в ближньому бою.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна почала отримувати танки Abrams від США. Загалом у Вашингтоні пообіцяли передати 31 танк.

За даними західних ЗМІ, Білий дім і Пентагон розглядають можливість надання Україні ще до 30 танків Abrams, окрім уже обіцяних.

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