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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Abrams для України: експерт пояснив, скільки танків могли б змінити хід війни

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Отримання від Сполучених Штатів 31 танка Abrams радикально не змінить ситуацію на фронті в Україні. Для цього потрібні сотні одиниць цієї техніки.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону Єдині новини.

– 31 машина не зламає хід війни, треба бути тверезими і адекватними. Це танковий батальйон, – зазначив він.

За словами експерта, в історії були випадки, коли невеликою кількістю танків вдавалося змінити ситуацію на фронті, але вони рідкісні.

Зараз дивляться

– Для того, щоб дійсно бронекулаками ламати серйозну оборону, потрібна дивізія. Танкова бригада – це 94 танки, танкова дивізія – це понад 300 танків, – уточнив Черник.

Водночас він звернув увагу, що за 1,5 роки повномасштабної війни союзники в сукупності надали Україні понад 6,5 тис. одиниць броньованої техніки різних видів. Експерт наголосив, що “це неймовірно багато”.

Для порівняння, під час Другої світової війни, в межах першого лендлізу від США Радянський Союз отримав трохи більше ніж 12 тис. одиниць бронетехніки.

Петро Черник додав, що бойові танки Abrams мають прекрасну броню, будуть берегти життя екіпажу і піхоти на полі бою. Однак Україна отримає їх “не в тій кількості, щоб змінити правила гри”.

– От кілька сотень змінили б, – заявив військовий експерт.

Черник пояснив, що танки зараз не працюють у режимі танкових дуелей, цього на фронті “практично немає, за рідкісними випадками”. Вони застосовуються для підтримки піхоти в ближньому бою.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна почала отримувати танки Abrams від США. Загалом у Вашингтоні пообіцяли передати 31 танк.

За даними західних ЗМІ, Білий дім і Пентагон розглядають можливість надання Україні ще до 30 танків Abrams, окрім уже обіцяних.

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Війна в Україні, Зброя для України, Петро Черник, США, танки, Танки для України
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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