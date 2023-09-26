Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону

Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону

Колишній полонений РФ Максим Колесніков, фото якого з яблуком розлетілось у мережі, розповів про реабілітацію та відчуття після повернення.

За його словами, у перші хвилини після приїзду на територію України він почувався як фізично, так і морально виснаженим.

За 8 місяців після звільнення з полону Максим вже пройшов два курси реабілітації, операцію та післяоперційну реабілітацію. Наразі захисник повернувся на службу, де продовжує робити те, що дозволяє його стан здоров’я.

Зараз дивляться

Військовий розповів, що на наступний день після того, як відбувся обмін і військових привезли в санаторій для реабілітації, лікарі почали проводити огляди, брати аналізи, робити УЗД та рентген. 

Він відзначив, що зустріч полонених та їх адаптація продумані і систематизовані.

– В тебе є час, щоб пройти на лікування, яке тобі потрібно, є час, щоб оговтатись. Далі все залежить від стану людей. Є люди, які лікуються кілька місяців, а хтось повертається у свої частини, – додав Колесніков.

Раніше стало відомо, що поблизу Кліщіївки, яку нещодавно звільнили Сили оборони, у полон до українських прикордонників потрапив колишній мер російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.

Читайте також
Під Бахмутом і Соледаром 200 бригада Північного флоту РФ зазнала великих втрат – Генштаб
армія РФ російські військові

Фото: скриншот

Війна в Україні, звільнені з полону
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Домовленості з партнерами: Данілов запевнив, що ATACMS не застосовуватимуть по території РФ
Олексій Данілов
Безоплатне лікування та знижки на комуналку: які пільги передбачені для УБД 2023
військові ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ МП, який продавав зброю військових РФ
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону
Зранку росіяни обстріляли район Херсона: побиті житлові будинки, двоє поранених
обстріл Херсону
Танки Abrams підвищать наступальний потенціал ЗСУ – Білий дім
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону
ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону
ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь