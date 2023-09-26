Фото військового з яблуком. Український захисник розповів про відновлення після російського полону

Колишній полонений РФ Максим Колесніков, фото якого з яблуком розлетілось у мережі, розповів про реабілітацію та відчуття після повернення.

За його словами, у перші хвилини після приїзду на територію України він почувався як фізично, так і морально виснаженим.

За 8 місяців після звільнення з полону Максим вже пройшов два курси реабілітації, операцію та післяоперційну реабілітацію. Наразі захисник повернувся на службу, де продовжує робити те, що дозволяє його стан здоров’я.

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Військовий розповів, що на наступний день після того, як відбувся обмін і військових привезли в санаторій для реабілітації, лікарі почали проводити огляди, брати аналізи, робити УЗД та рентген.

Він відзначив, що зустріч полонених та їх адаптація продумані і систематизовані.

– В тебе є час, щоб пройти на лікування, яке тобі потрібно, є час, щоб оговтатись. Далі все залежить від стану людей. Є люди, які лікуються кілька місяців, а хтось повертається у свої частини, – додав Колесніков.

Раніше стало відомо, що поблизу Кліщіївки, яку нещодавно звільнили Сили оборони, у полон до українських прикордонників потрапив колишній мер російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.

Фото: скриншот

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