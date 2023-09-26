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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 26.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 26.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 26 вересня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Карта
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
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