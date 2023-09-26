Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 26.09.2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні на 26.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк