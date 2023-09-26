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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 400 окупантів та 64 одиниці важкої техніки: втрати РФ на війні за добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України знову знищили чимало ворожої техніки, найбільше — артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також російська армія втратила щонайменше 400 солдатів.

Зараз дивляться

Втрати РФ на війні 26.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
  • танків ‒ 4 672 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 946 (+19) од,
  • артилерійських систем – 6 299 (+39) од,
  • РСЗВ – 792 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 533 од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 924 (+29) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 529 (+11) од,
  • кораблів / катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 763 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України
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