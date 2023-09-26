Мінус 400 окупантів та 64 одиниці важкої техніки: втрати РФ на війні за добу
Минулої доби Сили оборони України знову знищили чимало ворожої техніки, найбільше — артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також російська армія втратила щонайменше 400 солдатів.
Втрати РФ на війні 26.09.2023:
- особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
- танків ‒ 4 672 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 946 (+19) од,
- артилерійських систем – 6 299 (+39) од,
- РСЗВ – 792 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 533 од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 924 (+29) од,
- крилатих ракет ‒ 1 529 (+11) од,
- кораблів / катерів ‒ 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 763 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 925 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк