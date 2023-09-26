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Валерій Савицький, редактор стрічки

МЗС спростувало фейк про вступ України в ЄС в обмін на повалення уряду Польщі

МЗС України
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на “повалення” нинішнього уряду Польщі.

– Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має, – повідомив у своєму Facebook спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. І висловив глибоку вдячність полякам, які проявляють солідарність із українцями. Зокрема, дипломат нагадав, що нещодавно президент Володимир Зеленський вручив державні нагород громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

Олег Ніколенко також висловив упевненість “у безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів”. І закликав польських партнерів України “не піддаватися на спроби провокацій та працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам”.

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Нагадаємо, останнім часом відносини між Україною та Польщею суттєво погіршилися через тверде небажання Варшави поновлювати експорт українських зернових культур.

Єврокомісія на початку травня цього року запровадила ембарго на імпорт українських зернових до Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Термін обмежень сплив 15 вересня, і Брюссель вирішив їх не продовжувати.

Однак попри таке рішення ЄС, Польща, Угорщина і Словаччина в односторонньому порядку продовжили ембарго на експорт українських зернових культур.

Крім того, 20 вересня прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща наразі не передає військову техніку Україні, оскільки сама масштабно озброює і модернізує власну армію.

Така заява спровокувала гучний резонанс у польському політикумі та країнах Євросоюзу.

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ЄС, МЗС України, Польща, Фейк
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