Нова хвиля енерготерору РФ: якої інтенсивності можливі обстріли та коли чекати відключень

Минулого тижня Росія уперше за 6 місяців завдала ракетного удару по українській енергосистемі.

Через атаку були частково знеструмлені споживачі в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Чи є загроза нових блекаутів і з якою інтенсивністю можливі обстріли – у матеріалі Фактів ICTV.

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У якому стані енергетика

Нині підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ремонтні роботи здійснено в усіх сферах енергетики.

Так, станом на 12 вересня в Україні ситуація така:

АЕС. Відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність становитиме 7,8 ГВт.

Відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність становитиме 7,8 ГВт. ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності. ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.

Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно. ГЕС. Відремонтовані чи перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

Коли можуть почати вимикати світло

Точних дат відключень немає. За даними Міненерго, наразі у жодному регіоні України не планується застосування обмежень споживання електроенергії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передавання.

Водночас відключення споживачів усе ж можливі, у разі пошкодження енергетичної інфраструктури під час інтенсивних атак РФ.

Чи є загроза нових блекаутів у разі ударів по енергосистемі

Про ризики нових ударів РФ по енергосистемі України восени повідомляли раніше українська воєнна розвідка та представники влади.

Прем’єр Денис Шмигаль попередив, що ця зима не буде легшою за попередню, але “ми до неї готові краще”.

Зокрема, за його словами, в Україні вибудувана система захисту, і її продовжують посилювати. Йдеться як про активний захист у вигляді протиповітряної оборони, так і про пасивний – у вигляді “спеціальних конструкцій”.

Аналітики здебільшого також сходяться на думці, що РФ продовжить енерготерор українців.

Водночас колапсу енергосистеми і тривалих блекаутів не прогнозують.

– Мені здається, що загрози, коли українцям тижнями доведеться сидіти без світла, немає. Але це за умови відсутності якихось екстраординарних воєнних сценаріїв. Якщо оцінювати стан енергосистеми, яка інтенсивність обстрілів була минулого року і їхня точність, та виходячи з того, що посилилися засоби ППО, які ефективніше відбивають ці атаки, то очікувати якогось катастрофічного сценарію не варто, – розповів аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

З якою періодичністю можливі атаки

Інтенсивність обстрілів залежатиме від того, який період буде потрібен росіянам для накопичення ракет певної кількості, вважає політичний експерт Олександр Мусієнко. Це можна буде простежити після атаки 21 вересня.

– Торік РФ потрібно було мінімум від тижня часу для того, щоб підготувати нові атаки. Тоді кількість ракет, які застосовувалися ворогом, могла становити 70-80. Під час удару 21 вересня – 43, але це все одно не ті обʼєми, що були раніше, – сказав він.

Експерт прогнозує, що ймовірна інтенсивність між такими ударами – мінімум від тижня, якщо не 10 днів.

Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли росіяни випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде.

Тактика та підхід потенційних ударів РФ восени залежатиме від того, наскільки методично правильно вона визначить критичні для України об’єкти. Так, це може бути один-три удари по одному об’єкту, щоб остаточно знищити його, або ж масований удар різними видами озброєння – ракетами та дронами.

Скільки ракет має Росія

У РФ станом на кінець серпня лишалося приблизно 585 ракет. Кількість балістичних і крилатих ракет Іскандер становить близько 270 одиниць, Калібрів – орієнтовно 140. Окрім того, у росіян ще може лишитися до 75 одиниць Кинджалів. Близько 118 ракет агресор може виготовляти щомісяця, заявили в ГУР.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат наголошував, що агресор вже не має того стратегічного запасу ракет, як минулої зими. Виходячи з цього, РФ може зробити ставку на іранські дрони.

– Я думаю, що Росія більшу ставку буде робити все ж таки на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві. Але ракети теж виготовлятимуть, і до цього треба теж готуватися. Наше завдання – посилитися якомога більшою кількістю засобів ППО, які нам дають партнери, – наголосив він.

Як підготуватися до можливих відключень світла

Хоча поки що не можна стверджувати, що відключення електроенергії обов’язково будуть, варто бути готовими до можливих обмежень.

Зокрема, купити ліхтарики, батарейки, свічки та павербанки.

Жителі квартир можуть придбати портативну електростанцію. Для приватних будинків підійдуть бензогенератори.

Рекомендується також зробити запас питної та технічної води. Для нагріву води можна використовувати газові примуси, настільні газові плитки та спиртівки.

Окрім того, ще влітку в Укренерго закликали не позбуватися генераторів, а навпаки, потурбуватися про їхній технічний стан та запастися додатковим паливом.

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