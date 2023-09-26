Санкцій недостатньо – буде більше: Зеленський анонсував посилення втрат РФ

Україна буде вдаватись до більшої кількості дій проти держави-терориста, щоб Росія більше відчувала втрати, поки реалізує свою агресію проти українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 26 вересня.

Він почав із того, що коротко переповів свій день: починаючи зі Ставки, закінчуючи зустрічами з міжнародними партнерами та відзнаками українських лікарів, надзвичайників та комунальників.

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– Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились, – сказав він.

Також президент розповів про забезпечення снарядами українських військ.

– Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів, – сказав він.

Також глава держави розповів про доповіді на Ставці та окрему нараду з Мінстратегпромом.

– Була на Ставці й окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії. І обовʼязково – наша робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру. Цілком справедливої, – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів про зустріч із головою Національної ради Австрії, який був із візитом в Україні.

– Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналася до реалізації Формули миру. І я ціную, що Австрія готова приєднатись. Звичайно, обговорили й наш європейський рух. Я поінформував про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії. І ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку Австрією української європейської інтеграції, – сказав український лідер.

Також Володимир Зеленський прокоментував тему щодо того, що Росія кожної доби б’є по містах і селах України ракетами та безпілотниками Shahed.

– Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання. Є падіння уламків… І незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники – усі екстрені служби працюють 24/7, аби допомогти людям і зберегти нашу інфраструктуру, – сказав він.

Президент у зверненні подякував людям, які відзначилися цими тижнями на Одещині, у Полтавській області та на Черкащині.

Глава держави назвав імена і подякував за роботу:

Працівникам ДСНС Одеської області – головний майстер-сержант Олексій Жаборюк, сержант Сергій Чобу, сержант Олександр Вєлєв.

працівникам Одеської поліції – полковник В’ячеслав Барба, майор Микола Перекрестов.

пожежникам Одеської філії Адміністрації морських портів України – старший пожежник Геннадій Майстренко, пожежник Андрій Когут.

– Дякую вам усім, хлопці, за вашу роботу, – сказав Зеленський.

Щодо працівників ДСНС України в Полтавській області, президент відзначив сержантів Євгена Білокобильського та Володимира Смика, а також капітана Сергія Кириченка.

З-поміж поліції Полтавщини були відзначені старший лейтенант Антон Триголов та капітан Олег Нікіша.

Також президент назвав ім’я Ксенії Кушко, лікарки бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Та Ігоря Гевеля, фельдшера.

Серед полтавських волонтерів Зеленський відзначив Тетяну Шаховцеву та Ігоря Штефана.

На Черкасах президент окремо зупинився, коментуючи удар по готелю Черкаси зранку 20 вересня

– Працівники ДСНС України в Черкаській області: підполковник Дмитро Мокієнко, головний майстер-сержант Микола Олійник, сержант Андрій Куцевол. Черкаська поліція: підполковник Володимир Брелаха, старший лейтенант Вадим Рубан. Я дякую, хлопці, вам, – сказав він.

Також президент подякував черкаській обласній організації українського Товариства червоного хреста та голові організації Юлії Холодній, лікарці швидкої Олександрі Екзархо, а також черкаським комунальникам Михайлу Васильєву та Дмитру Задорожньому.

Джерело : Офіс президента

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