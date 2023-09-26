У Європарламенті вважають, що Україна могла б отримати деякі переваги членства в ЄС ще до вступу

Президентка Європарламенту Роберта Метсола вважає, що Україні немає необхідності чекати на вступ у Євросоюз, щоб скористатися деякими перевагами членства.

Про це вона сказала в інтерв’ю The Guardian.

Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв’язку в роумінгу в ЄС. Це означає, що під час відпустки в ЄС тарифи однакові, як і вдома.

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– Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, зробімо це. Оператори мереж готові це зробити, – сказала вона.

Також можуть бути зняті торговельні бар’єри для бізнесу.

– Етап перед вступом також означає доступ до фондів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні чи експортні тарифи. Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. На це нам знадобилися дні, коли почалася війна. Зрештою, це завжди стосувалося політичної волі, – зазначила Метсола.

Очільниця Європарламенту має надію, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у грудні.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн позитивно оцінила прогрес України у процесі подання заявки на членство в ЄС.

Джерело : The Guardian

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