Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо обмеження доступу до укриттів у державних та комунальних дитсадках під час проведення освітнього процесу.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Згідно з внесеними змінами до положення про заклад дошкільної освіти, користуватися бомбосховищами дозволено винятково учасникам освітнього процесу.
Рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок та спрямовано на забезпечення безпеки учасників навчального процесу.
Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, що дає змогу розмістити там 4,7 млн учнів і вчителів. Він наголошував при цьому, що цього недостатньо.
Джерело: Тарас Мельничук
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко