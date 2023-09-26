Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо

Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо обмеження доступу до укриттів у державних та комунальних дитсадках під час проведення освітнього процесу.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з внесеними змінами до положення про заклад дошкільної освіти, користуватися бомбосховищами дозволено винятково учасникам освітнього процесу.

Зараз дивляться

Рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок та спрямовано на забезпечення безпеки учасників навчального процесу.

Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, що дає змогу розмістити там 4,7 млн учнів і вчителів. Він наголошував при цьому, що цього недостатньо.

Читайте також
У МОН пояснили, що робити батькам дітей, які пропустили заняття через втому після нічної тривоги
школа діти за партами

Джерело: Тарас Мельничук

Закон, Кабмін, Освіта в Україні, укриття, Школи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У 2024 році в Україні проведуть пілотну ДПА у 4 класах: що відомо та предмети
Школа
У 2024 році ДПА у 9 та 11 класах скасували: у МОН роз’яснили рішення
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Єврокомісія визнала Twitter Ілона Маска основним носієм російської пропаганди
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Підвищена стипендія 2023: що це, як отримати та розмір
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Що таке дуальна освіта: її переваги та поширення в Україні
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Такий шанс випадає лиш раз: як переможці Ігор нескорених вибороли свої медалі
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Залізні птахи нищать ворога: як наші бійці самотужки вдосконалюють FPV-дрони
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь