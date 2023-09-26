В ОК Південь назвали ціль ударів РФ по Одещині
Цієї ночі Росія атакувала ударними безпілотниками припортову та прикордонну інфраструктуру Одещини.
Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
– Одещина також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу Shahed. Атака була спрямована знов на припортову та прикордонну інфраструктуру, – сказала вона.
Зокрема, ударів зазнало Подунав’я. Там унаслідок влучання є загоряння автотранспорту в зоні очікування.
– Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску, – додала Гуменюк.
Раніше у Повітряних силах повідомили про знищення 26 з 38 дронів, запущених по Україні цієї ночі.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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