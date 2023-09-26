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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В ОК Південь назвали ціль ударів РФ по Одещині

В ОК Південь назвали ціль ударів РФ по Одещині

Цієї ночі Росія атакувала ударними безпілотниками припортову та прикордонну інфраструктуру Одещини.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

– Одещина також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу Shahed. Атака була спрямована знов на припортову та прикордонну інфраструктуру, – сказала вона.

Зокрема, ударів зазнало Подунав’я. Там унаслідок влучання є загоряння автотранспорту в зоні очікування.

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– Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску, – додала Гуменюк.

Раніше у Повітряних силах повідомили про знищення 26 з 38 дронів, запущених по Україні цієї ночі.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Дрони, Одеська область
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