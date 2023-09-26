Військовий облік на підприємстві 2023: експерт розповів, як проводиться та що відомо

Через широкомасштабну війну проти Росії в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Зараз роботодавці повинні вести облік військовозобов’язаних на своїх підприємствах. Як відбувається військовий облік на підприємствах та що відомо – читайте в матеріалі.

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладається на їх керівників.

Обов’язки з ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом, а у разі відсутності штатної одиниці – на особу, яка веде облік працівників.

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Хто саме підлягає військовому обліку

Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік на підприємствах підлягають українці. А саме:

призовники у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, зокрема й жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Яким чином відбувається військовий облік на підприємствах

За словами адвоката, з метою ведення персонального військового обліку підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку в українців під час прийняття на роботу (або навчання) наявності військово-облікового документа, або відображення в електронній формі інформації з використанням додатку Дія;

важливо, що приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик і забезпечення їх своєчасного прибуття;

подання до відповідних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на їх вимогу відомостей про призовників, персональний військовий облік яких вони ведуть;

взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку;

періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах (не рідше одного разу на рік);

оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

постійний контроль за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку;

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.

Чи може підприємство здати у військкомат

Адвокат стверджує, що коли підприємство отримує розпорядження від центру комплектування щодо оповіщення призовників про їх виклик, підприємство зобов’язане:

видати наказ про оповіщення військовозобов’язаних, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного територіального центру комплектування у визначені ним строки, та надіслати копію наказу в районний територіальний центр комплектування;

підприємство має вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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