Військовий облік на підприємстві 2023: експерт розповів, як проводиться та що відомо
Через широкомасштабну війну проти Росії в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Зараз роботодавці повинні вести облік військовозобов’язаних на своїх підприємствах. Як відбувається військовий облік на підприємствах та що відомо – читайте в матеріалі.
За словами адвоката Радіона Кирилкіна, організація військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладається на їх керівників.
Обов’язки з ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом, а у разі відсутності штатної одиниці – на особу, яка веде облік працівників.
Хто саме підлягає військовому обліку
Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік на підприємствах підлягають українці. А саме:
- призовники у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
- військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, зокрема й жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.
Яким чином відбувається військовий облік на підприємствах
За словами адвоката, з метою ведення персонального військового обліку підприємства, установи та організації здійснюють:
- перевірку в українців під час прийняття на роботу (або навчання) наявності військово-облікового документа, або відображення в електронній формі інформації з використанням додатку Дія;
- важливо, що приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
- доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
- надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик і забезпечення їх своєчасного прибуття;
- подання до відповідних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на їх вимогу відомостей про призовників, персональний військовий облік яких вони ведуть;
- взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку;
- періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах (не рідше одного разу на рік);
- оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- постійний контроль за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку;
- ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.
Чи може підприємство здати у військкомат
Адвокат стверджує, що коли підприємство отримує розпорядження від центру комплектування щодо оповіщення призовників про їх виклик, підприємство зобов’язане:
- видати наказ про оповіщення військовозобов’язаних, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного територіального центру комплектування у визначені ним строки, та надіслати копію наказу в районний територіальний центр комплектування;
- підприємство має вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
- забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко