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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Авіакатастрофа Іл-76 у Малі: у мережах зʼявилося відео моменту вибуху

Авіакатастрофа Іл-76 у Малі: у мережах зʼявилося відео моменту вибуху

У аеропорту Гао на північному сході Малі авіатрощі зазнав транспортний літак Іл-76 під час заходу на посадку. За попередніми висновками, причиною авіакатастрофи стала несправність паливного бака.

За повідомленням JACDEC, аварію повʼязують із присутністю представників ПВК Вагнера на борту зазначеного літака.

Аналітики JACDEC, які вивчають повітряні події, розмістили відеоматеріали, що, ймовірно, зафіксували саму аварію. На знімках можна побачити, як літак намагається впоратися з посадкою, але безуспішно. Після цього він розпадається та загоряється.

Зараз дивляться

Ще через кілька секунд після того, як літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, відбувається вибух. За попередньою версією, причиною вибуху стало займання палива.

Про катастрофу транспортного літака Іл-76, який, імовірно, використовували бойовики російської ПВК Вагнера, стало відомо 23 вересня.

За інформацією ЗМІ, літак зазнав катастрофи біля аеропорту міста Гао.

Нагадаємо, 23 серпня у російській Тверській області розбився приватний пасажирський літак. На його борту перебував керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин і ватажки бойовиків.

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Джерело: JACDEC

Фото: JACDEC

Авіакатастрофи, Малі, ПВК Вагнера
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Ольга Чайко
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