Авіакатастрофа Іл-76 у Малі: у мережах зʼявилося відео моменту вибуху

У аеропорту Гао на північному сході Малі авіатрощі зазнав транспортний літак Іл-76 під час заходу на посадку. За попередніми висновками, причиною авіакатастрофи стала несправність паливного бака.

За повідомленням JACDEC, аварію повʼязують із присутністю представників ПВК Вагнера на борту зазначеного літака.

Аналітики JACDEC, які вивчають повітряні події, розмістили відеоматеріали, що, ймовірно, зафіксували саму аварію. На знімках можна побачити, як літак намагається впоратися з посадкою, але безуспішно. Після цього він розпадається та загоряється.

Ще через кілька секунд після того, як літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, відбувається вибух. За попередньою версією, причиною вибуху стало займання палива.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT

— JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023