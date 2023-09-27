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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб: ЗСУ за добу спалили майже чотири десятки ворожих артсистем

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України напередодні знищили 101 одиницю ворожого озброєння.

Втрати РФ на 27 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 276 990 (+320),
  • танків ‒ 4 675 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 950 (+4),
  • артилерійських систем – 6 337 (+38),
  • реактивних систем залпового вогню – 792,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 534 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 948 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 1 529,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 792 (+29),
  • спеціальної техніки ‒ 927 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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