Генштаб: ЗСУ за добу спалили майже чотири десятки ворожих артсистем

Збройні сили України напередодні знищили 101 одиницю ворожого озброєння.

Втрати РФ на 27 вересня 2023

особового складу ‒ близько 276 990 (+320),

танків ‒ 4 675 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 8 950 (+4),

артилерійських систем – 6 337 (+38),

реактивних систем залпового вогню – 792,

засобів протиповітряної оборони ‒ 534 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 948 (+24),

крилатих ракет ‒ 1 529,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 792 (+29),

спеціальної техніки ‒ 927 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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