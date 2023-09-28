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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Компанії США готові інвестувати в Україну, але за однієї умови – Пріцкер

Компанії США готові інвестувати в Україну, але за однієї умови – Пріцкер
Фото: Getty Images

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в Україну, але за умови проведення у країні реформ у підзвітності та прозорості.

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Вона зауважила, інвестиції були б спрямовані на українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин. Проте дуже важливо, аби ці інвестиції були безпечними.

Зараз дивляться

Пріцкер наголосила, що підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.

 – Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості у сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик, – заявила вона.

Варто зазначити, що з моменту призначення на посаду спецпредставника США, 14 вересня, Пріцкер зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.

– Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував, – додала вона.

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Війна в Україні, Реформа, США
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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