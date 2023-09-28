Компанії США готові інвестувати в Україну, але за однієї умови – Пріцкер

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в Україну, але за умови проведення у країні реформ у підзвітності та прозорості.

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Вона зауважила, інвестиції були б спрямовані на українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин. Проте дуже важливо, аби ці інвестиції були безпечними.

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Пріцкер наголосила, що підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.

– Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості у сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик, – заявила вона.

Варто зазначити, що з моменту призначення на посаду спецпредставника США, 14 вересня, Пріцкер зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.

– Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував, – додала вона.

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