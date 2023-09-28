Нехай буде сюрпризом для РФ: Євлаш про початок застосування Abrams на фронті

Щойно прийде час і дозволятимуть тактичні умови, українські військові почнуть використовувати танки Abrams, проте на це може вплинути погіршення погоди.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Поки що не будемо розкривати карти, де саме і коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них (РФ, – Ред.) буде таким, скажімо, сюрпризом, – зауважив він.

Крім того, Євлаш уточнив, що складні погодні умови впливатимуть на перебіг бойових дій і, відповідно, на використання нових танків на фронті.

Зараз дивляться

– Проте, як ми пам’ятаємо, навіть з минулого року наступ і бойові дії з цим (з початком несприятливих погодних умов, – Ред.) не закінчаться, – додав він.

Євлаш уточнив, що бойові дії у будь-якому випадку триватимуть, просто варто буде зважати на погодні умови і планувати операцію відповідно до обставин, які складуться.

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