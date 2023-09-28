Нехай буде сюрпризом для РФ: Євлаш про початок застосування Abrams на фронті
Щойно прийде час і дозволятимуть тактичні умови, українські військові почнуть використовувати танки Abrams, проте на це може вплинути погіршення погоди.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
– Поки що не будемо розкривати карти, де саме і коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них (РФ, – Ред.) буде таким, скажімо, сюрпризом, – зауважив він.
Крім того, Євлаш уточнив, що складні погодні умови впливатимуть на перебіг бойових дій і, відповідно, на використання нових танків на фронті.
– Проте, як ми пам’ятаємо, навіть з минулого року наступ і бойові дії з цим (з початком несприятливих погодних умов, – Ред.) не закінчаться, – додав він.
Євлаш уточнив, що бойові дії у будь-якому випадку триватимуть, просто варто буде зважати на погодні умови і планувати операцію відповідно до обставин, які складуться.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко