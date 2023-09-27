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РФ може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС – Галущенко

ЗАЕС
Фото: Depositphotos

Ситуація довкола окупованої Росією Запорізької АЕС є досить напруженою і несе потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й Європи загалом.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час зустрічі із заступником гендиректора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гаррібою.

Він зазначив, що зараз майже немає міжнародного досвіду та протоколів відновлення функціонування атомних електростанцій після збройних конфліктів, тож ситуація на ЗАЕС потребує особливої уваги.

Зараз дивляться

– Росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької атомної електростанції, – сказав він.

На його думку, щоб не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті та впевниться у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Галущенко також наголосив, що, “обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу”.

Він додав, що відповідні дії РФ є “ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу”.

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АЕС, Війна в Україні, Герман Галущенко, ЗАЕС
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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