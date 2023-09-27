РФ може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС – Галущенко

Ситуація довкола окупованої Росією Запорізької АЕС є досить напруженою і несе потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й Європи загалом.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час зустрічі із заступником гендиректора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гаррібою.

Він зазначив, що зараз майже немає міжнародного досвіду та протоколів відновлення функціонування атомних електростанцій після збройних конфліктів, тож ситуація на ЗАЕС потребує особливої уваги.

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– Росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької атомної електростанції, – сказав він.

На його думку, щоб не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті та впевниться у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Галущенко також наголосив, що, “обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу”.

Він додав, що відповідні дії РФ є “ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу”.

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