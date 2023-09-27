Як працюватиме пробаційний нагляд: деталі нового кримінального покарання

Україна запроваджує пробаційний нагляд як один із основних видів кримінальних покарань, що стане альтернативою вʼязниці. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, він набуде чинності за шість місяців.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

У ст. 51 Кримінального кодексу України визначено перелік покарань, до яких належить обмеження прав та свобод засудженого, встановлених законом та судовим рішенням, однак без ізоляції від суспільства. Однак засуджений має перебувати під обовʼязковим наглядом та з обов’язковим залученням до робіт.

Зараз дивляться

На сьогодні арешт та обмеження волі фактично втратили свою актуальність і соціальне призначення, оскільки немає арештних домів та закладів для обмеження волі, які б належно функціонували.

Наявні арештні доми схожі на колонії з полегшеними умовами утримання і майже не відрізняються від виправних центрів. Їхній статус недостатньо врегульований, а фінансове забезпечення – надмірне.

Автори закону вважають, що в умовах воєнного стану є доцільною ліквідація арештних домів для збільшення кількості місць для військовополонених.

За таких обставин обмеження волі та арешт як види покарань втрачають своє кримінально-правове та соціальне призначення, будучи фінансово витратними. Тому запроваджується новий вид покарання – пробаційний нагляд.

Що таке пробаційний нагляд

Це кримінальне покарання, що полягає в обмеженні прав та свобод засудженого, визначених законом та встановлених вироком суду. За такого покарання застосовуються наглядові та виховні заходи без ізоляції від суспільства.

Як обмежується свобода під пробаційним наглядом

Застосовувані заходи можна умовно поділити на обов’язкові та необов’язкові. Усі їх має затвердити суд.

Обов’язкові:

періодично відзначатися в уповноваженому органі з пробації;

інформувати уповноважений орган із пробації про зміну місця проживання, роботи чи навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із пробації.

Крім того, суд може накласти такі зобов’язання:

носити електронний браслет та проживати за вказаною у вироку адресою;

дотримуватись вимог про вчинення певних дій (обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля);

знайти роботу або за направленням уповноваженого органу з питань пробації стати на облік у центрі зайнятості, зареєструватися безробітним та працевлаштуватися, щойно надійде пропозиція;

виконувати заходи пробаційної програми;

пройти лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювань, які небезпечні для інших;

брати участь у заходах щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Обов’язок носити електронний браслет встановлюється судом терміном від 1 місяця до 1 року.

Який термін передбачається на пробаційний нагляд

Пробаційний нагляд призначається терміном від 1 до 5 років. Щодо неповнолітніх – терміном від 1 до 2 років.

Пробаційний нагляд призначатиметься замість кримінального покарання у вигляді арешту. Останній залишається видом покарання для військовослужбовців.

Пробаційний нагляд замість арешту?

У ст. 60 (Арешт) КК України, викладеній у новій редакції, покарання у вигляді арешту полягає в утриманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті та встановлюється строком від 1 до 6 місяців. Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей до 7 років.

Крім того, у кримінально-виконавчому кодексі із переліку установ виконання покарань вилучаються арештні доми. Також забирається частина глави, що регулює виконання арешту.

Як рахуватимуть термін п ісля набрання чинності закону

Через пів року тим, хто ще відбуватиме арешт в арештних домах, замінять частину покарання, що залишилася, пробаційним наглядом.

Термін розраховуватиметься так:

1 день позбавлення волі – 2 дні пробаційного нагляду;

1 день у дисбаті (військовослужбовці) або арешту – 2 дні пробаційного нагляду;

1 день обмеження волі – 1 день пробаційного нагляду.

Крім того, з’явиться можливість зарахування цілодобового домашнього арешту на строк покарання. Домашній арешт зараховуватиметься, виходячи із співвідношення 3 дні цілодобового арешту = 1 день позбавлення волі.

За які злочини призначатимуть пробаційний нагляд

Пробаційний нагляд як вид кримінального покарання загалом прописано у понад 140 статтях Кримінального кодексу України. Зокрема, його можуть призначити за статтями:

ст.111-1. Колабораційна діяльність;

ст.124. Завдавання тяжких тілесних ушкоджень (при самообороні чи затриманні);

ст.125. Завдавання легких тілесних ушкоджень;

ст. 126. Побої та мордування;

ст. 126-1. Домашнє насильство;

ст. 129. Погрози вбивством;

ст. 130. Зараження ВІЛ чи іншою невиліковною хворобою;

ст. 133. Зараження венеричною хворобою;

ст. 144. Насильницьке донорство;

ст. 150. Експлуатація дітей;

ст. 151-2. Примус до одруження;

ст. 154. Примус до вступу у статевий зв’язок;

ст. 162. Незаконне проникнення у житло;

ст. 164. Ухиляння від сплати аліментів;

ст. 185. Крадіжка;

ст.186. Грабіж;

ст. 190. Шахрайство.

Крім того, пробаційний нагляд призначатимуть за незаконне використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, підробку документів, незаконне вирубування лісів, браконьєрство, заклики до вчинення терактів, геноциду, поширення порнографії, пропаганду війни, вирощування снодійного маку чи конопель, а також низку інших злочинів.

Джерело : Верховна Рада

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