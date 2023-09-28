Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня

Уночі 28 вересня російські війська атакували Україну 44 безпілотниками типу Shahed.

За уточненими даними від Повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони в південних та центральних областях знищили 34 дрони.

Гучно вночі було й столиці Узбекистану Ташкенті. Там після вибуху спалахнула пожежа в районі митного складу аеропорту.

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Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічний обстріл Херсону

Уночі армія РФ обстріляла Херсон та скинула сім авіабомб у районі Миколаївки на Херсонщині.

В обласному центрі на порозі власного будинку загинув 41-річний місцевий житель.

Ще один 27-річний херсонець після медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань у районі Миколаївки ще з’ясовується.

Вибухи на Одещині

Після опівночі 28 вересня в Одеській області лунали вибухи.

Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що нічне полювання у визначених локаціях мало непогані результати.

Робота ППО на Черкащині

Уночі 28 вересня під час атаки ударних безпілотників у Черкаській області працювала протиповітряна оборона.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом БпЛА близько третьої ночі повідомляв керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибух та пожежа в Узбекистані

Надзвичайна подія сталась о 02:43 за місцевим часом у районі митного складу аеропорту Ташкента.

Вибухову хвилю можна було відчути навіть за 30 км від місця події.

За даними МНС Узбекистану, епіцентром став Сергелійський район міста.

Там, наголошують рятувальники, через влучання блискавки спалахнули складські приміщення.

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