Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня

Дрони Shahed

Уночі 28 вересня російські війська атакували Україну 44 безпілотниками типу Shahed.

За уточненими даними від Повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони в південних та центральних областях знищили 34 дрони.

Гучно вночі було й столиці Узбекистану Ташкенті. Там після вибуху спалахнула пожежа в районі митного складу аеропорту.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічний обстріл Херсону

Уночі армія РФ обстріляла Херсон та скинула сім авіабомб у районі Миколаївки на Херсонщині.

В обласному центрі на порозі власного будинку загинув 41-річний місцевий житель.

Ще один 27-річний херсонець після медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань у районі Миколаївки ще з’ясовується.

Вибухи на Одещині

Після опівночі 28 вересня в Одеській області лунали вибухи.

Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що нічне полювання у визначених локаціях мало непогані результати.

Робота ППО на Черкащині

Уночі 28 вересня під час атаки ударних безпілотників у Черкаській області працювала протиповітряна оборона.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом БпЛА близько третьої ночі повідомляв керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибух та пожежа в Узбекистані

Надзвичайна подія сталась о 02:43 за місцевим часом у районі митного складу аеропорту Ташкента.

Вибухову хвилю можна було відчути навіть за 30 км від місця події.

За даними МНС Узбекистану, епіцентром став Сергелійський район міста.

Там, наголошують рятувальники, через влучання блискавки спалахнули складські приміщення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 27.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
газовий лічильник
Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта
Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня
Кадри спецоперації на Донеччині та складна доля переселенки… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Атака дронів та потужна пожежа в Узбекистані: головні події ночі 28 вересня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь