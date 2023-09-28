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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт

Мобілізація
Фото: Unsplash

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, запроваджені через військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Через це виникає багато різноманітних запитань щодо призову. Одне з таких – чи можуть мобілізувати, якщо дружина є інвалідом третьої групи.

Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи

Адвокат Василь Масюк зазначає, що питань про наявність інвалідності третьої групи у дружин призовників доволі багато. Адже в законі про інвалідність саме третьої групи нічого не сказано. Однак у Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 23) пишуть, що під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю першої чи другої групи, звільняються від призову.

Таким чином щодо дружин група інвалідності не конкретизована. А отже, ви маєте право щонайменше на відстрочку.

Слід зазначити, що самостійно з’являтися у військкомат і оформлювати відстрочку не потрібно. Але якщо ви вже отримали повістку, вам потрібно зібрати необхідний перелік документів. Слід написати заяву на відстрочку та додати копію свідоцтва про шлюб, копію документів, які підтверджують інвалідність у дружини.

Зараз дивляться

Також можна зібрати всі необхідні документи і встановити над особою з інвалідністю третьої групи опіку та піклування. У заяві посилайтесь на абз.11 ч.1 ст.23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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