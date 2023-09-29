Генсек НАТО у Києві та операція легіону Свобода Росії на Бєлгородщині: головні новини 28 вересня

Дайджест подій за 28 вересня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Війна та Україна

Сполучені Штати офіційно передали Україні перелік пріоритетних реформ;

У Верховній Раді розповіли, чи можуть бути посилені темпи мобілізації в Україні та від чого це залежить;

Зараз дивляться

Внаслідок обстрілу Росією Красногорівки та Костянтинівки Донецької області загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Крім того, війська РФ завдали удару по коксохіму в Авдіївці, почалась пожежа.

Також черговий обстріл Херсона з боку окупантів забрав життя трьох жінок.

Частина Чорноморського флоту РФ була перекинута з Севастополя до Феодосії. Військовий аналітик у коментарі Фактам ICTV пояснив, про що це свідчить.

Росія накопичує сили для спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Перед цим з боку РФ вже активізувалась авіація – як літаки, так і вертольоти.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг з неанонсованим візитом прибув до Києва. На зустрічі з українським президентом вони обговорили можливість постачання додаткових систем ППО до України.

Також президент Зеленський заявив, що особисто дізнається, чи живий командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов після удару по штабу ЧФ РФ 22 вересня.

Крім генсека НАТО, до України прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. В його планах обговорення подальшої військової допомоги для України.

Міністр юстиції Польщі підтвердив, що ракета, яка в листопаді 2022 року впала в польському селі Пшеводув, була українською.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив державним святом день, коли Росія анексувала чотири регіони України.

Легіон Свобода Росії, що складається з добровольців-росіян, які воюють проти режиму Путіна, провів спецоперацію на території Бєлгородської області.

Світ

Глава Нагірного Карабаху підписав указ про припинення існування невизнаної республіки. Згідно з указом президента Самвела Шахраманяна, Нагірно-Карабаська республіка припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Усі держустанови НКР буде розпущено.

Разом з тим на чотири місяці було заарештовано колишнього главу уряду Нагірного Карабаху, мільярдера Рубена Варданяна. Йому загрожує щонайменше 12 років позбавлення волі.

Іран та Росія домовляються про постачання далекобійних ракет. Паралельно із цим 18 жовтня добігає кінця обмеження Ради безпеки ООН, що забороняє такі угоди;.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що дотримуватиметься санкцій проти Росії. Про це він оголосив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Суд у Швейцарії виправдав колишнього бійця білоруського СОБРу Юрія Гаравського, обвинуваченого в “насильницькому зникненні” трьох опонентів правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

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