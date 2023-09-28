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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Минулої доби окупанти обстріляли Миколаївщину БпЛА та ракетами: зруйновано обʼєкт інфраструктури

Віталій Кім
Фото: Офіс президента

За минулу добу на Миколаївщині сили ППО знищили 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу Орлан та 20 ударних БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Він розповів, що вечері, 27 вересня, близько 21:44 окупанти завдали ракетного удару по обласному центру.

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– Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає, – зазначив Кім.

Також близько  22:40 у Сухоєланецькі громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО було пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає. 

Вже вночі близько 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО було пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає. 

За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування Південь, зранку, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

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Безпілотники, Війна в Україні, Віталій Кім, Миколаївська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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