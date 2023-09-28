Минулої доби окупанти обстріляли Миколаївщину БпЛА та ракетами: зруйновано обʼєкт інфраструктури

За минулу добу на Миколаївщині сили ППО знищили 22 ворожі повітряні цілі: два розвідувальних БпЛА типу Орлан та 20 ударних БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він розповів, що вечері, 27 вересня, близько 21:44 окупанти завдали ракетного удару по обласному центру.

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– Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає, – зазначив Кім.

Також близько 22:40 у Сухоєланецькі громаді, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО було пошкоджено лінію електропостачання. Постраждалих немає.

Вже вночі близько 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО було пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає.

За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування Південь, зранку, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

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