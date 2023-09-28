На яку пенсію можуть розраховувати люди без страхового стажу у 2024 році

Щоб отримувати пенсію в Україні, необхідно мати страховий стаж.

Страховий стаж – період, протягом якого роботодавець сплачує щомісячні обов’язкові страхові внески (ЄСВ) за свого працівника. Якщо людина – ФОП, цей внесок вона сплачує самостійно.

Чи буде виплачуватися пенсія і якого розміру, якщо у людини немає страхового стажу – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Хто може вийти на пенсію у 2024 році

З 1 січня 2024 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

У разі відсутності такого, право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років матимуть ті, чий страховий стаж – не менший від 21 року.

Після досягнення 65 років право на призначення пенсії за віком буде в осіб, які мають страховий стаж від 15 до 21 року.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію, з кожним роком до 2028-го включно зростатиме.

Чи буде пенсія без стажу

Для тих, хто не має стажу або його недостатньо, традиційні пенсійні виплати не передбачені. Натомість такі особи з 65-річного віку мають право на отримання соціальної допомоги (так звана соцпенсія за віком).

Розмір соціальної виплати пенсіонерам без стажу у 2024 році

Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з огляду на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Що потрібно для призначення допомоги

Щоб отримувати допомогу, особам без необхідного пенсійного стажу необхідно звернутися в органи соціального захисту за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

Знадобляться такі документи:

заява;

документ, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання + ІПН;

довідка про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера);

декларація про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Коли допомога не призначається

особа отримує пенсію (зокрема соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

хто-небудь з членів сім’ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень;

середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

у результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані тощо);

у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше від одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму).

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