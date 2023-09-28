Наголосив на необхідності посилення ППО. Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом Тоні Радакіним.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

– Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що особливо наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

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Також сьогодні, 28 вересня, до Києва прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Фото, джерело: Головнокомандувач ЗС України

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