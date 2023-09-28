Наголосив на необхідності посилення ППО. Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії, адміралом Тоні Радакіним.
Про це Залужний повідомив у Facebook.
– Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська, – йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач зазначив, що особливо наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.
Також сьогодні, 28 вересня, до Києва прибув новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Фото, джерело: Головнокомандувач ЗС України
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