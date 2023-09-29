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Не лише про захист: Зеленський про плідні переговори зі Столтенбергом

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва відбулися плідні переговори.

Про це під час свого традиційного звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

– Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі, – повідомив глава держави.

Він зауважив, що Україна заслуговує стати членом НАТО і стане.

Зараз дивляться

– Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі, – додав президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі обговорили й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО.

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Столтенберг та Зеленський

Крім того, голова держави проінформував, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ.

– Є результат на майданчику МАГАТЕ. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов’язкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна робитиме все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку, та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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