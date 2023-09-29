Не лише про захист: Зеленський про плідні переговори зі Столтенбергом
Під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва відбулися плідні переговори.
Про це під час свого традиційного звернення заявив президент України Володимир Зеленський.
– Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі, – повідомив глава держави.
Він зауважив, що Україна заслуговує стати членом НАТО і стане.
– Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі, – додав президент.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі обговорили й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО.
Крім того, голова держави проінформував, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ.
– Є результат на майданчику МАГАТЕ. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов’язкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти, – зазначив він.
Зеленський наголосив, що Україна робитиме все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку, та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів.
Завантаження
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк