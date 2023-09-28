Нічна атака РФ: сили ППО знищили 34 із 44 ударних дронів

У ніч на четвер, 28 вересня, війська РФ вчергове атакували територію України ударними дронами-камікадзе Shahed (Шахед). Загалом ворог запустив 44 безпілотники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українським військовим вдалося знищити 34 ворожі дрони.

Окупанти запускали БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку: район Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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– Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 Шахеди! – наголошується в повідомлення.

У відбитті атаки брали участь винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

А протягом минулої доби, 27 вересня, були також знищені шість російських розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Протягом поточної та минулої доби авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 30 літаковильотів для винищувального прикриття та вогневого ураження сил РФ.

Раніше сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що РФ вночі застосувала 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких вдалося знищити 31 дрон. Згодом у Повітряних силах уточнили дані.

Як повідомила в ефірі телемарафону Єдині новини речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, ворог спрямував кілька груп ударних безпілотників із різних напрямків.

Уздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона. Йдеться, зокрема, про Миколаївську та Одеську області.

– Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, зокрема і на центральні регіони, – заявила Гуменюк, додавши, що атака була масованою.

Речниця зазначила, що “робота ППО була доволі результативною”.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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