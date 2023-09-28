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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нічна атака РФ: сили ППО знищили 34 із 44 ударних дронів

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

У ніч на четвер, 28 вересня, війська РФ вчергове атакували територію України ударними дронами-камікадзе Shahed (Шахед). Загалом ворог запустив 44 безпілотники.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українським військовим вдалося знищити 34 ворожі дрони.

Окупанти запускали БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку: район Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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– Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 Шахеди! – наголошується в повідомлення.

У відбитті атаки брали участь винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

А протягом минулої доби, 27 вересня, були також знищені шість російських розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Протягом поточної та минулої доби авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 30 літаковильотів для винищувального прикриття та вогневого ураження сил РФ.

Раніше сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що РФ вночі застосувала 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких вдалося знищити 31 дрон. Згодом у Повітряних силах уточнили дані.

Як повідомила в ефірі телемарафону Єдині новини речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, ворог спрямував кілька груп ударних безпілотників із різних напрямків.

Уздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона. Йдеться, зокрема, про Миколаївську та Одеську області.

– Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, зокрема і на центральні регіони, – заявила Гуменюк, додавши, що атака була масованою.

Речниця зазначила, що “робота ППО була доволі результативною”.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, обстріл, Повітряні сили України, Російська агресія
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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