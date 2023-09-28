Окупанти пошкодили ТЕЦ на Півдні під час масованого обстрілу – Укренерго

У середу ввечері, 27 вересня, під час масованого обстрілу РФ було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з регіонів на півдні України.

Уточнену інформацію оприлюднили в Національній енергетичній компанії Укренерго. Раніше в НЕК заявляли про “пошкодження теплової електростанції”.

– Уточнення! В південному регіоні була пошкоджена саме ТЕЦ, тобто теплоелектроцентраль. Це теплова електростанція, яка виробляє одночасно і електроенергію, і тепло, – зазначається в повідомленні.

Інших подробиць у компанії не повідомили. Відомо, що напередодні ввечері вибухи, зокрема, лунали в Миколаєві та Херсоні.

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Наразі також тривають планові ремонти на енергоблоках інших електростанцій.

У Міністерстві енергетики України також повідомили про пошкодження ТЕЦ “в одному з міст на півдні країни” під час обстрілу РФ минулої ночі.

– Зокрема, сталося загоряння складу. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала, – додали в міністерстві.

У Міненерго наголосили, що жодна ТЕС не постраждала: усі теплові електростанції на контрольованій Україною території працюють. Їх активно готують до нового опалювального сезону.

Загалом через бойові дії чи з інших причин без світла перебувають 404 населені пункти в Україні. Внаслідок бойових дій зафіксовано нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувні підприємства. Електропостачання відновлять з дозволу військових, коли буде належна безпекова ситуація.

Як відомо, в ніч на 21 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по енергосистемі України. Були пошкоджені об’єкти в західному та центральному регіонах.

Наступного дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що РФ уже розпочала новий етап енергетичного терору проти України. За його словами, удари по регіональних енергетичних підстанціях відбувалися протягом останніх кількох тижнів.

Водночас Шмигаль запевнив, що Україна зараз значно краще підготовлена до енерготерору, ніж торік.

Джерело: Укренерго

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