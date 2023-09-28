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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти пошкодили ТЕС на Півдні під час масованого обстрілу – Укренерго

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

У середу ввечері, 27 вересня, під час масованого обстрілу РФ було пошкоджено теплову електростанцію в одному з регіонів на півдні України.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Учора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні, – зазначається в повідомленні.

Інших подробиць у компанії не повідомили. Відомо, що напередодні ввечері вибухи, зокрема, лунали в Миколаєві та Херсоні.

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Наразі також тривають планові ремонти на енергоблоках інших електростанцій.

Для підтримки балансу в енергосистемі обмежувалася робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години (з 10:30 до 15:20).

Загалом через бойові дії чи з інших причин без світла перебувають 404 населені пункти в Україні. Внаслідок бойових дій зафіксовано нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувні підприємства. Електропостачання відновлять з дозволу військових, коли буде належна безпекова ситуація.

Як відомо, в ніч на 21 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по енергосистемі України. Були пошкоджені об’єкти в західному та центральному регіонах.

Наступного дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що РФ уже розпочала новий етап енергетичного терору проти України. За його словами, удари по регіональних енергетичних підстанціях відбувалися протягом останніх кількох тижнів.

Водночас Шмигаль запевнив, що Україна зараз значно краще підготовлена до енерготерору, ніж торік.

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Джерело: Укренерго

Війна в Україні, обстріл, Російська агресія, ТЕС, Укренерго
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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