Почастішали авіаудари: РФ готується до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку

Українські військові фіксують ознаки підготовки російських окупантів до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку.

Так, на напрямку, де ще донедавна було затишшя, тому що росіяни закінчували укріплювати свої фортифікаційні споруди, відновлюються бойові зіткнення та почастішали авіаудари.

За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ворог там 21 раз застосовував штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52.

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Найбільше ударів було, зокрема, поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва.

Крім того, 517 разів ворог відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України.

До того ж, додав в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини Ілля Євлаш, росіяни поступово починають відновлювати бойові зіткнення на цьому напрямку. Таких відбулось уже два.

До слова, до боїв, попри проблеми з тренуваннями, забезпеченням технікою та особовим складом, долучається 25 загальновійськова армія.

Сили оборони тим часом продовжують нищити окупантів та їхню військову техніку. Лише напередодні російські загарбники на Лимано-Куп’янському напрямку недорахувались 22 одиниць озброєння.

Нагадаємо, що 27 вересня в розвідці Міноборони називали малоймовірним новий скоординований наступ російських військових упродовж найближчих тижнів, зважаючи на те, як РФ розгортає елементи своєї нової 25 загальновійськової армії.

Наразі підрозділи двох маневрених компонентів цієї армії – 67 мотострілецької дивізії та 164 окремої мотострілецької бригади – зосереджені в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, уздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

На переконання британських розвідників, той факт, що розгортання цієї армії для посилення перенапруженої лінії фронту відбувається фрагментарно, зменшує ймовірність нового наступу РФ найближчим часом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Міноборони Росії

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