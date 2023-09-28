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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повернення касових апаратів: як застосунок СМАРТ КАСА допоможе вести бізнес прозоро

СМАРТ КАСА

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, якщо в них не буде касових апаратів.

Власне, такі нововведення запровадили в січні 2022 року, однак тимчасово скасували після початку повномасштабного вторгнення.

Як застосунок СМАРТ КАСА може допомогти працювати в межах закону

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Тарас працює водієм таксі вже понад 20 років. Чоловік оформив ФОП, адже для нього важливо працювати прозоро й сплачувати податки.

– Спочатку я використовував застосунок СМАРТ КАСА на телефоні, а потім, орієнтовно рік тому, почав використовувати цей девайс. До речі, СМАРТ КАСА були першими, хто зробив два в одному: і фіскалізацію, і приймання карткою, – говорить Тарас.

За рік роботи, каже, цим реєстратором розрахункових операцій задоволений, адже в ньому є увесь необхідний функціонал і його клієнти можуть розрахуватись у звичний для них спосіб.

– Я працюю офіційно, тому маю видавати за готівку фіскальні чеки. І маю забезпечити для клієнтів розрахунок картою. Тому в мене є всі максимально можливі варіанти розрахунку. Але найзручніший спосіб – традиційний. Це саме така штука, як усюди в супермаркетах. Клієнти звикли до цього, і їм дуже подобається, – додає чоловік.

Тарас каже, що в такий спосіб фіскалізував свою діяльність і для цього йому не потрібно використовувати окремо термінал та принтер чеків.

А ще це допомагає підприємцю прозоро вести бізнес й звітувати до податкової.

– Багато операторів, які надають на ринку послуги фіскалізації, банківських терміналів, мають свої канали зв’язку. І для власника бізнесу дуже складно, коли канали зв’язку різні.

СМАРТ КАСА має вільний зв’язок – можна встановити будь-яку сім-карту, є wi-fi. Тому для бізнесу – це ключова перевага, – говорить керівник із розвитку бізнесу компанії СМАРТ КАСА Тарас Вілянський.

Для власників бізнесу компанія може запропонувати як додаток на телефон, так і сам пристрій.

Такий девайс зручно використовувати для розрахунків у багатьох видах підприємництва.

Тож підприємці, оцінивши зручність функціоналу, розповідають про СМАРТ КАСА іншим.

Так, каже Тарас Вілянський, це й працює.

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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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