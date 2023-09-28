Повернення касових апаратів: як застосунок СМАРТ КАСА допоможе вести бізнес прозоро

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи для підприємців, якщо в них не буде касових апаратів.

Власне, такі нововведення запровадили в січні 2022 року, однак тимчасово скасували після початку повномасштабного вторгнення.

Як застосунок СМАРТ КАСА може допомогти працювати в межах закону

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Тарас працює водієм таксі вже понад 20 років. Чоловік оформив ФОП, адже для нього важливо працювати прозоро й сплачувати податки.

– Спочатку я використовував застосунок СМАРТ КАСА на телефоні, а потім, орієнтовно рік тому, почав використовувати цей девайс. До речі, СМАРТ КАСА були першими, хто зробив два в одному: і фіскалізацію, і приймання карткою, – говорить Тарас.

За рік роботи, каже, цим реєстратором розрахункових операцій задоволений, адже в ньому є увесь необхідний функціонал і його клієнти можуть розрахуватись у звичний для них спосіб.

– Я працюю офіційно, тому маю видавати за готівку фіскальні чеки. І маю забезпечити для клієнтів розрахунок картою. Тому в мене є всі максимально можливі варіанти розрахунку. Але найзручніший спосіб – традиційний. Це саме така штука, як усюди в супермаркетах. Клієнти звикли до цього, і їм дуже подобається, – додає чоловік.

Тарас каже, що в такий спосіб фіскалізував свою діяльність і для цього йому не потрібно використовувати окремо термінал та принтер чеків.

А ще це допомагає підприємцю прозоро вести бізнес й звітувати до податкової.

– Багато операторів, які надають на ринку послуги фіскалізації, банківських терміналів, мають свої канали зв’язку. І для власника бізнесу дуже складно, коли канали зв’язку різні. СМАРТ КАСА має вільний зв’язок – можна встановити будь-яку сім-карту, є wi-fi. Тому для бізнесу – це ключова перевага, – говорить керівник із розвитку бізнесу компанії СМАРТ КАСА Тарас Вілянський.

Для власників бізнесу компанія може запропонувати як додаток на телефон, так і сам пристрій.

Такий девайс зручно використовувати для розрахунків у багатьох видах підприємництва.

Тож підприємці, оцінивши зручність функціоналу, розповідають про СМАРТ КАСА іншим.

Так, каже Тарас Вілянський, це й працює.

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