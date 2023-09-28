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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Повернення вагнерівців не вплине на поле бою в Україні – ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Навіть якщо найманці ПВК Вагнера дійсно повертаються на фронт в Україні, це не вплине суттєво на перебіг війни.

Такі висновки оприлюднили аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).

В аналізі зазначається, що ПВК Вагнера після ймовірної загибелі свого власника Євгена Пригожина намагається провести реформування під новим керівництвом.

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Про це свідчать дані, що деякі бойовики ПВК розгортаються в районі Бахмута (Донецька область).

Один із так званий російських мілблогерів заявив, що призначення нового командира ПВК Вагнера спровокувало втечу найманців до структур, пов’язаних із Міноборони РФ.

27 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що колишніх вагнерівців у складі різних підрозділів РФ перекидають у район Бахмута. Наразі йдеться про близько 500 бойовиків. Вони діють у структурах, пов’язаних з російським Міноборони.

Євлаш пояснював, що це психологічна операція окупантів, і цієї кількості найманців недостатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Можливо, вагнерівцями хочуть компенсувати нестачу особового складу на цій ділянці фронту.

– Фрагментарне розгортання колишніх найманців ПВК Вагнера на будь-якій ділянці фронту навряд чи спричинить будь-який значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні, – наголосили аналітики ISW.

Як відомо, вагнерівці зникли з фронту в Україні після невдалого заколоту в РФ, який тривав 23-24 червня. Найманці не завершили “похід на Москву” та повернулися до своїх таборів після переговорів власника ПВК Євгена Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Згодом почалося переміщення вагнерівців до Білорусі, однак уже в серпні було помічено активний демонтаж табору ПВК у селі Цель під Осиповичами.

23 серпня в Тверській області РФ розбився приватний пасажирський літак. Серед його пасажирів значився Євген Пригожин.

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Повернення вагнерівців не вплине на поле бою в Україні – ISW

Джерело: ISW, Суспільне
Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Російська агресія
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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