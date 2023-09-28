Повернення вагнерівців не вплине на поле бою в Україні – ISW

Навіть якщо найманці ПВК Вагнера дійсно повертаються на фронт в Україні, це не вплине суттєво на перебіг війни.

Такі висновки оприлюднили аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).

В аналізі зазначається, що ПВК Вагнера після ймовірної загибелі свого власника Євгена Пригожина намагається провести реформування під новим керівництвом.

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Про це свідчать дані, що деякі бойовики ПВК розгортаються в районі Бахмута (Донецька область).

Один із так званий російських мілблогерів заявив, що призначення нового командира ПВК Вагнера спровокувало втечу найманців до структур, пов’язаних із Міноборони РФ.

27 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що колишніх вагнерівців у складі різних підрозділів РФ перекидають у район Бахмута. Наразі йдеться про близько 500 бойовиків. Вони діють у структурах, пов’язаних з російським Міноборони.

Євлаш пояснював, що це психологічна операція окупантів, і цієї кількості найманців недостатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою.

Можливо, вагнерівцями хочуть компенсувати нестачу особового складу на цій ділянці фронту.

– Фрагментарне розгортання колишніх найманців ПВК Вагнера на будь-якій ділянці фронту навряд чи спричинить будь-який значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні, – наголосили аналітики ISW.

Як відомо, вагнерівці зникли з фронту в Україні після невдалого заколоту в РФ, який тривав 23-24 червня. Найманці не завершили “похід на Москву” та повернулися до своїх таборів після переговорів власника ПВК Євгена Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Згодом почалося переміщення вагнерівців до Білорусі, однак уже в серпні було помічено активний демонтаж табору ПВК у селі Цель під Осиповичами.

23 серпня в Тверській області РФ розбився приватний пасажирський літак. Серед його пасажирів значився Євген Пригожин.

Джерело : ISW, Суспільне

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