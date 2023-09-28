В АРМА назвали найефективнішого управителя арештованим майном

Агентство з розшуку та менеджменту активів вважає діяльність чинного управителя майном Вінницяпобутхім, ТОВ Крайтекс-Сервіс, прикладом продуктивного управління арештованим майном.

Про це у своєму Telegram-каналі написала очільниця АРМА Олена Дума.

– Лише минулого місяця компанія Крайтекс-Сервіс перерахувала до державного бюджету 7,1 млн грн. І може більше, адже в планах розширити продуктову номенклатуру зі 100 до 150 позицій та збільшити кількість робочих місць до 150. Попри це, суд скасував результати конкурсного відбору. Агентство вже готує апеляційну скаргу. АРМА, як і передбачено Законом, виконає законне рішення суду, – зазначила Олена Дума.

Компанія Вінницяпобутхім до повномасштабного вторгнення Росії в Україну була частиною російської косметичної групи Невська косметика.

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Улітку 2022 року на активи підприємства наклали арешт, і підприємство перейшло в управління до АРМА.

24 жовтня 2022 року Національне агентство оголосило конкурс, а в середині грудня був обраний переможець – ТОВ Крайтекс-Сервіс.

У червні 2023 року управитель зміг налагодити виробництво – підприємство вклало в актив близько 60 млн грн.

З того часу компанія почала сплачувати гарантійні внески до бюджету та погасила заборгованість за комунальні послуги (близько 2 млн грн).

Також 25 серпня ТОВ Крайтекс-Сервіс переказало до державної скарбниці 7,1 млн грн, що дозволяє вважати компанію прикладом ефективного управління арештованим майном, повідомляє прес-служба АРМА.

Рішення про передання Вінницяпобутхіму в управління Крайтекс-Сервіс у квітні було схвалене також і Антимонопольним комітетом України.

Утім, 11 вересня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ще одного учасника конкурсу, компанії МДМ, та скасував рішення Нацагентства щодо переможця конкурсу.

Агентство вже заявило, що оскаржить рішення Київського окружного адміністративного суду.

Також в АРМА зазначили, що компанія МДМ у своїх конкурсних пропозиціях від 2 листопада 2022 року запропонувало дохід до державного бюджету в розмірі 2 млн та орієнтувалось на винагороду за управління підприємством у розмірі 30% від чистого доходу.

Водночас ТОВ Крайтекс-Сервіс перемогло у конкурсі з пропозицією перераховувати до державної скарбниці 3,7 млн та заробляти на менеджменті заводом 25% від чистого доходу.

Джерело: Олена Дума

Фото: Олена Дума

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