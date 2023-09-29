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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Більшість в обох партіях Конгресу США підтримує допомогу Україні – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

У Конгресі США зберігається стійка двопартійна підтримка України. Таку позицію займають більшість законодавців з обох партій – Демократичної та Республіканської.

На цьому наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час заходу, організованого виданням The Atlantic.

Він звернув увагу, що підтримка України спостерігається і серед американського суспільства.

Зараз дивляться

– Деякі з опитувань, які я нещодавно бачив, свідчать про те, що є сильна і стійка підтримка нашої допомоги Україні. Щодо Конгресу – так, є деякі гучні голоси, які дотримуються іншої тактики. Але якщо ви подивитеся на більшість в обох партіях, то підтримка є, і вона зберігається, – наголосив Блінкен.

Він згадав лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла та голову комітету із закордонних справ Палати представників США Майка Макколла. Це впливові законодавці, які висловлюють чітку підтримку нашої держави.

Коментуючи перебіг контрнаступу ЗСУ, Блінкен заявив, що він відбувається важко, але українські воїни досягли реальних успіхів. Держсекретар нагадав про звільнення понад 50% територій, які війська РФ захопили з лютого 2022 року.

– Зараз вони ведуть контрнаступ на Півдні та Сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина: у росіян було багато місяців, щоб розбудувати оборону. Але українці досягають реальних успіхів, – заявив Блінкен.

Він вкотре наголосив, що саме Україна має визначати, як завершиться війна. Щодо можливості дипломатичного врегулювання, Блінкен нагадав про ключовий принцип США: нічого про Україну без України.

Держсекретар пояснив, що справедливий і тривалий мир, до якого прагнуть українці, має відображати “базові принципи, які лежать в основі статуту ООН”. Це територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України.

Йдеться про те, щоб не дозволити подібній агресії “повторитися через рік, через два, через п’ять років”.

Як відомо, ввечері 28 вересня Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала виділення $300 млн для України.

Конгрес також розглядає запит адміністрації Джо Байдена на додаткове фінансування для України на $24,1 млрд у військовій, економічній і гуманітарній сферах.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, військова допомога, Ентоні Блінкен, Конгрес США
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