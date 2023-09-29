Із міжнародними партнерами розробимо єдиний план реформ для України – Шмигаль
Влада разом із міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ для України.
Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Урядовий план відновлення України – це не просто відбудувати зруйноване. Це трансформація нашої країни. Це інтеграція у Європейський Союз. Це нові інституції, нові підходи, можливості та правила гри. Разом із нашими міжнародними партнерами плануємо розробити єдиний план реформ, який об’єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС і США, – сказав він.
Шмигаль зауважив, що це дасть змогу сформувати чітке бачення того, що зроблено, і що необхідно впровадити, а також дасть змогу всім партнерам ясно усвідомити, як Україна йде вперед.
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