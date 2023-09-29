Коваленко розповів, які можливості для ЗСУ відкриває прорив біля Вербового на Запоріжжі

Прорив другої лінії оборони окупантів біля Вербового Запорізької області відкриває можливість для подальшого просування ЗСУ та витіснення ворога з української землі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, відповідаючи на запитання ведучої Яни Брензей.

– Саме біля Вербового у південно-західному секторі й проходив другий рубіж росіян. Це відкриває можливість просування не тільки на південь від самого села, а також у напрямку траси 0401, також охоплення Вербового і вихід в перспективі на Пологи. Це можуть бути ріні напрямки. Насправді Вербове відкриває нам різні напрямки для подальшого просування, і тільки в Генштабі ЗСУ знають, який саме буде обрано, – сказав він.

Коваленко також зазначив, що бійці ЗСУ продовжують просуватися в напрямку Токмаку.

Зараз дивляться

– Якщо ми говоримо про трасу 0408, то ми говоримо про охоплення трьох сіл: Новопрокопівка, Ільченкове, Солодка Балка. Саме по лівому флангу від 0408 – це траса, яка напряму веде на Токмак. Коли будуть звільнені ці три села, ми будемо мати вихід на Очеретувате, а Очеретувате – це село, що розташоване безпосередньо на трасі 0401, яка веде вже на північно-східний сектор від Токмаку. Таким чином із двох напрямків одночасно ми зможемо вийти на це місто, – розповів експерт.



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