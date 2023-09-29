МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України

Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні та негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль Києва.

Про це повідомляють у Міненерго.

Зазначається, що резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

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Документ також закликає Російську Федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до чинної ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до угоди України про всеосяжні гарантії та додаткового протоколу.

– Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України – доказ того, що цивілізований світ із нами, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також подякував генеральному директору МАГАТЕ пану Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої Запорізької АЕС.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, під час зустрічі із заступником гендиректора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гаррібою, що ситуація довкола окупованої Росією Запорізької АЕС є доволі напруженою і несе потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а і Європи загалом.

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