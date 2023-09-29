На лінії Куп’янськ – Кремінна окупанти знизили темп наступу — ISW
Останніми днями окупаційні війська знизили темп наступальних операцій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що саме контрнаступальні операції ЗСУ відсунули російські сили від лінії і значно послабили здатність росіян вести оборону.
За оцінкою ISW, окупанти на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна хотіли затиснути Сили оборони України і відтягнути їх від більш важливих ліній фронту.
Так, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 вересня повідомлялося про відсутність російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках, а у вечірньому зведенні – тільки про одну російську атаку на південь від Кремінної в районі Білогорівки.
Але російська авіація стала більш активною на цьому напрямку. Російські військкори стверджують, що авіація РФ вдарила по контрольованих українськими військами мостах через річку Оскіл, щоб перешкодити українцям наступати.
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк