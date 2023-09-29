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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На лінії Куп’янськ – Кремінна окупанти знизили темп наступу — ISW

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Останніми днями окупаційні війська знизили темп наступальних операцій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що саме контрнаступальні операції ЗСУ відсунули російські сили від лінії і значно послабили здатність росіян вести оборону.

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За оцінкою ISW, окупанти на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна хотіли затиснути Сили оборони України і відтягнути їх від більш важливих ліній фронту.

На лінії Куп’янськ – Кремінна окупанти знизили темп наступу — ISW

deepstatemap

Так, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 вересня повідомлялося про відсутність російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках, а у вечірньому зведенні – тільки про одну російську атаку на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Але російська авіація стала більш активною на цьому напрямку. Російські військкори стверджують, що авіація РФ вдарила по контрольованих українськими військами мостах через річку Оскіл, щоб перешкодити українцям наступати.

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Російські військові

Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ, Куп'янськ
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