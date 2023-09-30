Сім країн ЄС замовили артилерійські боєприпаси для України – ЗМІ

Сім країн Європейського Союзу замовили боєприпаси відповідно до знакового плану закупівель ЄС, покликаного доставити в Україну терміново необхідні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

Про це пише Reuters із посиланням на Європейське оборонне агентство (EDA).

– Замовлення, розміщені за контрактами, погодженими Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються 155-мм артилерійських снарядів – одного з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками. Цю схему розробили в межах плану вартістю щонайменше €2 млрд, запущеного в березні з метою постачання в Україну мільйона снарядів і ракет протягом року, – зазначено в повідомленні.

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Reuters вказує, що досі оборонні закупівлі були переважно прерогативою 27 окремих держав-членів блоку.

– Сім держав-членів уже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси в межах прискореної процедури EDA. Найближчими тижнями й місяцями можуть з’явитися додаткові замовлення, наприклад, для поповнення національних запасів, – йдеться у заяві EDA.

У Європейському оборонному агентстві відмовилися назвати країни і розмір замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною.

Примітно, що Литва і Люксембург уже підтвердили виданню Reuters, що вони входять до числа семи країн.

Крім того, як зазначає DW, розмістивши замовлення до кінця вересня, ці країни матимуть право на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, зі спеціального фонду ЄС – Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Люксембург раніше вже заявляв, що не проситиме про це.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер у Києві, що блок наразі має всеосяжні рамкові контракти на поставку основних боєприпасів на суму $2,5 млрд, включно з твердими замовленнями на €1 млрд.

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