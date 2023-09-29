В Україні планують почати виробництво власних засобів ППО – Єрмак
Україна хоче організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони.
Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що для цього до України приїдуть відповідні спеціалісти.
– Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед – засобів ППО, – каже керівник ОП.
Нагадаємо, що 31 липня Міністерство оборони України підписало угоду з турецькою компанією Baykar Makina про будівництво на території України сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.
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