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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україні планують почати виробництво власних засобів ППО – Єрмак

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Україна хоче організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони.

Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що для цього до України приїдуть відповідні спеціалісти.

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– Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед – засобів ППО, – каже керівник ОП.

Нагадаємо, що 31 липня Міністерство оборони України підписало угоду з турецькою компанією Baykar Makina про будівництво на території України сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Військова техніка
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