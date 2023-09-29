Війна не захистить від покарання: Арахамія зареєстрував законопроєкт щодо боротьби з корупцією в Україні
Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10100, яким передбачається скасування строків позовної давності за корупційні злочини під час війни.
Це дозволить притягнути до відповідальності винних, навіть якщо вони зараз переховуються або про їхні злочини стане відомо у майбутньому.
Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у Telegram.
За його словами, це продовження послідовної антикорупційної політики президента і фракції Слуга народу, і втекти від покарання не вдасться нікому, навіть за десяток років.
Цей законопроєкт скасовує ухвалені минулим скликанням так звані правки Лозового, завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання і зараз.
— Все це завдяки тому, що чинний закон встановлює терміни, в які повинні вкластися правоохоронці, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди потім просто закривають виробництво, посилаючись на закінчення таких термінів. Якщо хтось мріяв цим скористатися – на них чекає розчарування та в’язниця. Війна нічого не спише, — зазначив він.
Також Давид Арахамія наголосив, що це була ініціатива послідовної антикорупційної політики президента і фракції Слуга народу.
Нагадаємо, у НАТО відзначили прогрес України у сфері боротьби з корупцією.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд під час засідання ухвалив низку важливих антикорупційних рішень.
Джерело: Давид Арахамія
Завантаження
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк