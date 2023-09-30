Виробництво боєприпасів і зброї для України: головні новини 29 вересня

Дайджест подій за 28 вересня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

● Суд у Сербії на рік засудив ексгенерала СБУ Андрія Наумова за відмивання грошей. Раніше, під час своєї роботи у Службі безпеки, Наумов фігурував у розслідуванні журналістів, де йшлося про те, що посадовець придбав елітне майно, яке не відповідало його доходам.

Наразі очікується рішення Апеляційного суду Сербії щодо запиту України про екстрадицію. На відміну від Сербії, в Україні Наумова підозрюють у держзраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС. Виїхати ж з України ексгенерал СБУ Наумов встиг 23 лютого, а вже у червні 2022 року його затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією.

Зараз дивляться

● Сім держав Євросоюзу, в межах спільних закупівель боєприпасів проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), замовили 155-мм боєприпаси, які будуть надані Україні, пише Reuters.

За даними ЗМІ, йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм для гаубиць, поставлених Україні країнами Заходу: німецької Panzerhaubitze 2000, французької Caesar, польської Krab і словацької Zuzana.

Обсяги і вартість замовлень також не розголошуються.

● Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону, а на села в області скинули керовані авіабомби.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог вдарив по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування, заявляв глава ОВА.

● Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що 2030 рік є реалістичним терміном для вступу України в Європейський Союз. Водночас вона зауважила, що для цього Україна має здійснювати реформи в тому ж темпі, який спостерігається зараз.

Також очільниця представництва Євросоюзу заявила, що президент України Володимир Зеленський у розмові з нею пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Вона визнала, що деякі критерії повністю виконані, наприклад, вимоги щодо відновлення органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіаправа тощо.

● Сам же Володимир Зеленський анонсував на 30 вересня “важливі новини” для українських військових та держави загалом.

– Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра (30 вересня, – Ред.) будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави, – сказав він.

Він не уточнював, які саме новини для України варто очікувати.

● Український боксер Олександр Усик уклав контракт на бій із британцем Тайсоном Ф’юрі, в якому спортсмени змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Контракт підписано остаточно.

Наразі невідомо, якими будуть дата та умови проведення поєдинку. Проте, за даними ESPN, бій відбудеться у період між груднем поточного року та січнем 2024-го. Сам боксерський поєдинок має пройти, за даними видання, в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі: WBA, WBO та IBF в Усика, а також WBC, який має Ф’юрі.

● Україна та французькі оборонні підприємства уклали близько 20 договорів, заявили в Міноборони Франції після візиту глави відомства до Києва напередодні.

Повідомляється, що французькі компанії спеціалізуються на виробництві військової техніки: бронетехніка, артилерія, безпілотники, кібербезпека та розмінування.

Деталі контрактів, укладених з Україною, не розголошуються.

● Тим часом у Росії президент Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову в армію РФ з 1 жовтня. Відповідний указ передбачає призов 130 тис. росіян протягом жовтня-грудня.

Важливо зауважити, що це не є мобілізацією, а є традиційним заходом в Росії, коли двічі на рік – навесні та восени – проводять призови в армію.

● Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що протягом 2024 року в Україні зросте мінімальна зарплата до 8 тис. гривень. Крім того, Кабмін планує провести індексацію пенсій у березні.

Шмигаль додав, що уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг і субсидій. Та за час великої війни було проведено вже дві індексації пенсійних виплат.

Крім того, глава Кабміну додав, що завдяки цифровізації держави усі субсидії для населення цього року будуть перепризначені автоматично.

● Також у Києві відбулася зустріч президентки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо із президентом Володимиром Зеленським. За даними очільниці ЄБРР, з початку цього року надав Україні ще €1,2 млрд підтримки, крім фінансування у розмірі €1,7 млрд у 2022 році.

Рено-Бассо заявила, що її фінустанова планує зберегти темпи фінансування України, а партнерство з ЄБРР вона назвала “свідченням стійкості та потенціалу економіки України, її фінансового та ділового секторів, а також мужності її підприємців і людей”.

У ЄБРР заявили, що взяли на себе зобов’язання спрямувати щонайменше €3 млрд фінансування в реальну економіку України у 2022-2023 роках і відіграти ключову роль у майбутньому відновленні.

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