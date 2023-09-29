Януковича заочно судитимуть у справі про заволодіння угіддями Сухолуччя

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт колишньому президенту України та ще трьом особам у справі про незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Київської області, що має орієнтовну вартість понад 22 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

— У 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі, – йдеться у повідомленні.

Для втілення незаконної схеми союзники колишнього президента залучали своїх близьких, які подавали заяви до Київської облдержадміністрації на отримання земельних ділянок площею до 1 гектара. Пізніше вони змінювали призначення цих ділянок, що дозволяло легко передати їх фірмі, яка була підконтрольна колишньому президенту.

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У 2009-2011 роках на цій ділянці був споруджений готельно-ресторанний комплекс, який експрезидент використовував для особистих потреб.

Дії колишнього президента кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 ст. 191 КК України, а його союзників – за частиною 5 ст. 27, частиною 5 статті 191 КК України.

Розслідування цих фактів розпочалося в 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Пізніше справу передали до САП та НАБУ.

Оскільки всі підозрювані перебувають у розшуку, щодо них проводилося спеціальне досудове розслідування (за відсутності).

Згідно з частиною 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено судовим рішенням.

15 вересня стало відомо, що експрезидента-втікача Януковича та експрем’єра Миколу Азарова судитимуть за підписання так званих Харківських угод на користь Росії.

У березні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що Януковича та його головного охоронця судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства й організацію незаконного переправлення через держкордон.

Джерело : САП

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