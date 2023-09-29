За вказівкою Кремля: встановлено диверсантів РФ, які підірвали військові склади в Сватовому та Чехії

Українські правоохоронці встановили особи всього командного складу та співробітників сил спецоперацій ЗС РФ, які здійснили резонансні диверсії на військових складах в Україні та Євросоюзі.

Про деталі поінформували в Службі безпеки України, Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що сили спецоперацій є однією з найбільш засекречених спецслужб РФ. І вони причетні до вибухів на військових складах у Чехії в 2014 році, де зберігалася зброя для України, а також до вибухів на складах у місті Сватове (Луганська область) у 2015 році.

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Хто отримав підозри

Про підозру заочно повідомлено:

колишньому начальнику ГУ Генштабу ЗС РФ Ігорю Сергуну , який очолював це відомство до 2016 року;

, який очолював це відомство до 2016 року; Олексію Дюміну – колишньому охоронцю диктатора Володимира Путіна; з 2013 по 2015 роки він обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ;

– колишньому охоронцю диктатора Володимира Путіна; з 2013 по 2015 роки він обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ; командувачу ССО РФ генерал-майору Валерію Флюстикову ;

; командиру 161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення російського Генштабу, генерал-майору Андрію Авер’янову.

За даними слідства, Авер’янов входить до близького кола Путіна і часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Підозри отримали ще кілька десятків осіб. У ДБР повідомляють про “ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб”.

Згідно з даними СБУ та Офісу генпрокурора, загалом про підозру повідомили 27 особам. Це представники сил спецоперацій ЗС РФ та їхні пособники з числа бойовиків терористичних формувань “Л/ДНР”.

Серед них є офіцери російського ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Ці особи причетні до отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері в березні 2018 року.

Спецпризначенці РФ підозрюються в організації диверсій в Україні та в Чехії, спрямованих на масове знищення людей, руйнування і пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення (ч. 3 ст. 28 та ст. 113 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Флюстиков спільно з Авер’яновим за погодження з керівництвом ЗС РФ розробили план:

знищення військового потенціалу України через вибухи на складах;

диверсій на території ЄС для ослаблення військової допомоги нашій державі.

Зокрема, Авер’янов організував диверсійну групу, до складу якої увійшли російські шпигуни Чепіга та Мішкін.

Після завершення експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУ Генштабу РФ.

Підрив складу в Чехії

Україна у взаємодії з чеськими партнерами встановила причетність спецназу РФ до підриву складів з боєприпасами в населеному пункті Врбетіце у 2014 році. Відповідний наказ віддав Кремль.

Саме російські диверсанти здійснили підрив. І важливу роль у цій операції відіграли Мішкін та Чепіга. Вони отримали паспорти на інші прізвища і в’їхали до Чехії під виглядом туристів.

Видаючи себе за інспекторів національної гвардії однієї з країн Близького Сходу, Мішкін та Чепіга проникли на склади та встановили там вибухівку дистанційної дії.

– Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі, – наголосили в СБУ.

Тоді загинули двоє людей. Чехії було завдано збитків на майже 30 млн чеських крон.

На момент вибухів на складах перебувала досить велика партія зброї для України.

Підрив дроном: що відомо про диверсію в Сватовому

Як встановило слідство, підрив складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове (Луганська область) 29 жовтня 2015 року був здійснений за вказівкою Кремля.

Російські спецпризначенці використали комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3 з трьома дронами Орлан-10.

У розробці деталей цієї диверсії активну участь брали Чепіга та Мішкін. За аналогічною схемою ці диверсанти готували і підрив складів у Чехії.

29 жовтня 2015 року комплекс Леєр-3 та дрони були переміщені з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків “Л/ДНР” у район Первомайська (Луганська область).

Саме звідти агресор запустив дрони з вибухівкою в напрямку складу ЗСУ у Сватовому. Одним із безпілотників, який скинув вибухівку, керував громадянин України з позивним Старт, який у 2014 році приєднався до терористів “ЛНР”, а згодом почав працювати на спецслужби РФ.

При наближенні до складу російські БпЛА скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою. Внаслідок цього виникла пожежа, що спровокувала детонацію боєприпасів. Їх уламки також вразили військову техніку ЗСУ.

Було знищено 76 одиниць військової техніки, а також понад 3 тис. тонн ракет і боєприпасів.

Тоді загинули троє військовослужбовців ЗСУ та одна цивільна особа. Ще 15 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

За даними ДБР, матеріальні збитки Україні оцінюються в понад 71 млн грн. В Офісі генпрокурора повідомили, що було знищено військове майно та пошкоджено житло людей на суму понад 85 млн грн.

Вибухи на складах у Сватовому стали одним із перших випадків, коли на території України були застосовані бойові безпілотники.

Зараз відпрацьовується версія про причетність цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах як в Україні, так і за кордоном.

– Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що за більшістю вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи ГРУ та виконавці, – наголосили в ДБР.

Під час виконання диверсій спецпризначенці РФ використовували позивні, фальшиві документи прикриття, абонентські номери інших країн.

До диверсій були залучені окремі російські воєнізовані підрозділи радіоелектронної боротьби, аеророзвідки та управління БпЛА, а також розвідувальні підрозділи, які забезпечували прикриття із залученням снайперів.

Як вдалося викрити диверсантів РФ

Причетність Росії до диверсії в Сватовому вдалося встановити завдяки агенту СБУ, який проник до лав російського спецназу.

Спочатку був затриманий бойовик “ЛНР”, який розповів про причетність до вибухів у Сватовому сил спецоперацій РФ.

– У подальшому СБУ вдалося проникнути до лав ССО РФ через свого агента. У результаті ми отримали інформацію про учасників, структуру та особливості цієї організації. Наш агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угруповання. На жаль, під час виконання подальших завдань він загинув, – розповів сьогодні на брифінгу речник СБУ Артем Дехтяренко.

Завдяки цьому проникненню агента вдалося встановити, що саме ССО РФ координували теракт у 2015 році. Тоді на Луганщині місцевий мешканець передав воїнам ЗСУ банку з медом, в якій була вибухівка.

Крім того, ССО РФ намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року. Завербована окупантами жінка мала організувати вибух на одній із центральних станцій метро. Вибухівка була в її сумці.

Підпорядковуються Кремлю

Як уточнили в СБУ, через “специфіку” завдань російські сили спецоперацій підзвітні начальнику Генштабу РФ. Проте “в окремих випадках” вони “підпорядковуються безпосередньо Путіну”.

Україна передасть правоохоронним органам країн ЄС та партнерам дані про всіх встановлених російських диверсантів. Це дасть змогу перевірити, чи не перебувають вони на території цих держав з метою планування нових диверсій.

Диверсанти РФ продовжують атакувати Україну

Як наголосили в СБУ, під час повномасштабної війни диверсанти російських ССО періодично атакують позиції Сил оборони в прикордонних районах на Півночі та Сході нашої держави.

Ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби, підривати військові об’єкти.

Часто страждають мирні люди, їхні будинки та автомобілі.

В СБУ запевнили, що встановили всіх осіб, причетних до злочинів проти України та країн ЄС. Вживаються заходи для притягнення їх до відповідальності.

Фото: ДБР, Офіс генпрокурора

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