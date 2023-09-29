Загальний залп — до 24 Калібрів: Росія вивела у Чорне море три ракетоносії
У Чорному морі зараз перебуває три надводних носії, спорядження яких може бути до 24 ракет типу Калібр.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Вона зазначила, що через несприятливі погодні умови російське корабельне угруповання зменшило свою активність і було дещо згорнуте, оскільки сила вітру за шкалою Бофорта сягала 5 балів. Цієї ночі хвилювання на морі знизилося до 3 балів, і росіяни знову вивели свої одиниці на бойове чергування.
— Зараз у морях перебуває 13 російських військових кораблів, серед яких один в Азовському морі, 12 – у Чорному. Серед нових надходжень – фрегат Ессен, який приєднався до раніше виявлених малого ракетного корабля та фрегату Адмірал Макаров. Це означає, що три надводних носії наразі перебувають у морі, і вони можуть нести до 24 ракет типу Калібр, – повідомила Гуменюк.
Вона підкреслила, що нинішній високий рівень ракетної загрози вимагає особливої обережності, оскільки противник, доведений до відчаю, може використовувати різноманітні методи атаки.
Нагадаємо, 27 вересня в Чорному морі чергували чотири російські кораблі. В Азовському та Середземному морях наразі зосереджено по одному ворожому кораблю.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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